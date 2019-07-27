ВС разрешил Трампу потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на стену

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа потратить 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство пограничной стены, говорится в решении суда.

Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства.