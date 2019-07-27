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РИА Новости

ВС разрешил Трампу потратить $2,5 миллиарда из фондов Пентагона на стену

01:34
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© AP Photo / Julie WatsonВозле пограничного ограждения Мексика-США
Возле пограничного ограждения Мексика-США
© AP Photo / Julie Watson
Возле пограничного ограждения Мексика-США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа потратить 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство пограничной стены, говорится в решении суда.
Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счел подобную трату средств незаконной.
Трамп распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль после того, как не получил в конгрессе запрошенные на строительство средства.
С администрацией судились демократы из палаты представителей и организации по защите окружающей среды.
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