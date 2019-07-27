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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла начинает выстраивать экономику, не зависящую от нефти

01:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Венесуэла начинает новый путь в своем экономическом развитии, который позволит снизить зависимость страны от нефти, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с руководством ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию).
В пятницу Мадуро провел встречу с руководителем направления по Латинской Америке и странам Карибского бассейна ЮНИДО Диего Масерой, на ней присутствовали представители бизнеса и послы разных стран, включая Россию и Китай. Мероприятие транслировалось в Twitter президента.
"Тот, кто делает правильные шаги, тот достигает целей. Мы делаем правильные и уверенные шаги. Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты", - сказал Мадуро.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
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"Мы только начинаем идти по дороге, которая превратит Венесуэлу в регион с экономическим потенциалом, которая будет производить большое количество богатств во всех производственных секторах", - добавил он.
ЮНИДО отметила позитивные изменения в производственном секторе Венесуэлы, передала первый доклад об исследовании агропромышленного комплекса президенту страны.
У ЮНИДО и Венесуэлы есть совместная страновая программа на 2018-2022 год по увеличению производства, улучшению продуктивности и безопасности сельхозпродукции. Согласно докладу, за год в Венесуэле, несмотря на непростую экономическую ситуацию, "появились первые доказательства того, что новая политика (в сфере АПК – ред.) дает позитивные результаты в производственном секторе".
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаЭкономика
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