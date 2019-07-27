В США нашли мужское тело с пришитой головой женщины

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого нашли тело мужчины с пришитой женской головой и сваленные в кучу части тел, сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.
По данным газеты, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели "ведра с головами, руками и ногами", "наполненный мужскими гениталиями холодильник", голову женщины, пришитую к крупному мужскому торсу, висящему на стене "как Франкенштейн", а также сваленные друг на друга части тел без идентификационных ярлыков.
О страшной находке пресса узнала из иска, который против центра подали 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, однако вместо этого их выставляли на продажу.
Судебное заседание по этому делу состоится 21 октября в верховном суде округа Марикопа.
New York Post также напоминает, что в 2015 году владелец центра Стефан Гор был признан виновным за торговлю частями тел и использование их в запрещенных донорами целях. Он был приговорен к отсроченному тюремному заключению сроком в один год, условному наказанию в четыре года и штрафу в размере 121 тысячи долларов.