В США нашли мужское тело с пришитой головой женщины

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого нашли тело мужчины с пришитой женской головой и сваленные в кучу части тел, сообщает Федеральное бюро расследований США провело обыск в центре биологических ресурсов в Аризоне, в ходе которого нашли тело мужчины с пришитой женской головой и сваленные в кучу части тел, сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы.

По данным газеты, во время обыска в центре сотрудники ФБР увидели "ведра с головами, руками и ногами", "наполненный мужскими гениталиями холодильник", голову женщины, пришитую к крупному мужскому торсу, висящему на стене "как Франкенштейн", а также сваленные друг на друга части тел без идентификационных ярлыков.

О страшной находке пресса узнала из иска, который против центра подали 33 человека. Тела их близких были пожертвованы организации для использования в научных целях, однако вместо этого их выставляли на продажу.

Судебное заседание по этому делу состоится 21 октября в верховном суде округа Марикопа.