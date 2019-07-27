Трамп назвал виновника плохих отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. У США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, на отношения с Москвой плохо сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы наблюдали за этим 2,5 года. И это лучшее, что у них (демократов – ред.) есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", - сказал глава Белого дома журналистам.
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Второго августа США намерены выйти из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а официальная позиция администрации по еще одному основополагающему документу в сфере стратегической стабильности – договору о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который истекает в начале 2021 года, до сих пор не озвучена.
Кроме того, США активно давят на разные страны, побуждая их отказаться от закупок российских вооружений. Также Вашингтон активно противодействует строительству газопровода "Северный поток–2".
Мюллер расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования он подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
На этой неделе Мюллер впервые дал развернутые показания в конгрессе, ответив на вопросы парламентариев. Его поведение там стало поводом для насмешек со стороны республиканцев. Бывший спецпрокурор не всегда точно знал, что сказано в докладе, постоянно переспрашивал и выглядел не очень уверенно.