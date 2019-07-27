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РИА Новости

Трамп назвал виновника плохих отношений с Россией

00:48
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. У США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, на отношения с Москвой плохо сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы наблюдали за этим 2,5 года. И это лучшее, что у них (демократов – ред.) есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", - сказал глава Белого дома журналистам.

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Второго августа США намерены выйти из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а официальная позиция администрации по еще одному основополагающему документу в сфере стратегической стабильности – договору о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который истекает в начале 2021 года, до сих пор не озвучена.
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Кроме того, США активно давят на разные страны, побуждая их отказаться от закупок российских вооружений. Также Вашингтон активно противодействует строительству газопровода "Северный поток–2".
Мюллер расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования он подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
На этой неделе Мюллер впервые дал развернутые показания в конгрессе, ответив на вопросы парламентариев. Его поведение там стало поводом для насмешек со стороны республиканцев. Бывший спецпрокурор не всегда точно знал, что сказано в докладе, постоянно переспрашивал и выглядел не очень уверенно.
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