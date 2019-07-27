Трамп назвал виновника плохих отношений с Россией

"Мы наблюдали за этим 2,5 года. И это лучшее, что у них (демократов – ред.) есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", - сказал глава Белого дома журналистам.