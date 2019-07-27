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РИА Новости

В предвыборном штабе Гудкова заявили, что СК проводит обыски

00:20
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Дмитрий Гудков
Политик Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Политик Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В предвыборный штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова пришли следователи с обыском, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Подтверждением этой информации от правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Ранее Обухов сообщил РИА Новости, что Гудков в ходе допроса в СК отказался предоставить образец своего голоса. Перед этим московские следователи не нашли информацию, предоставляющую интерес для следствия, при осмотре изъятой во время обыска техники Гудкова.
"Обыски в нашем штабе. Большой Волоколамский проезд 12к1. Внутри как минимум восемь человек. Из наших сотрудников там уже никого нет – мы предусмотрели эту опасность", - сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Гудкова.
Ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них, в частности, был Гудков. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись.
Дмитрий Гудков
Вчера, 16:52
Гудков отказался предоставить СК образец голоса
Позднее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. По мнению СК, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Затем некоторые оппозиционеры стали призывать к новой несанкционированной акции в ближайшую субботу в Москве. Полиция сообщила, что вручила им предупреждения о недопустимости такой акции и напомнила об ответственности за ее организацию.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Политик Дмитрий Гудков
25 июля, 14:31
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