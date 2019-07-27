Трамп заявил, что вынужден часто уезжать из Белого дома по вине Обамы

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу пожаловался на плохую работу кондиционеров в Белом доме, которые, по его словам, были установлены при его предшественнике Бараке Обаме.

"Администрация Обамы установила новую систему кондиционирования для Западного крыла (резиденции). Прежняя система была такой хорошей, пока они не поставили новую. Теперь здесь либо холод, либо жара", - заявил Трамп журналистам.

Так он объяснил свои частые отъезды из Белого дома в резиденцию в штате Нью-Джерси. "Это не отпуск, это по работе", - заверил президент.