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РИА Новости
Туризм

Российские туристы поездки на поезде страхуют чаще, чем авиаперелеты

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Илья ПиталевПассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Железнодорожные поездки российские туристы страхуют в несколько раз чаще, чем перелеты или автобусные путешествия, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса выяснили, как часто клиенты при покупке различных билетов приобретают страховые полисы. Выяснилось, что наиболее популярна эта услуга у тех, кто путешествует поездом, ее заказывают 14% пассажиров. Перелет страхуют в 3% случаев, а поездки на автобусе — в 8%.
За рубежом страховой полис на железнодорожные поездки покупает каждый пятый россиянин (19,5%). Авиаперелеты за границей страхуют 4% российских путешественников, автобусные поездки – 10%.
На количество купленных страховок влияет возраст путешественников. Люди старше 55 лет приобретают такие полисы в полтора раза чаще других туристов.
Аэропорт Томск
24 июня, 09:33
Названы причины, по которым туристы часто обращаются в страховые компании
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