Российские туристы поездки на поезде страхуют чаще, чем авиаперелеты

Пассажирка на перроне Казанского вокзала перед отправлением поезда Москва-Адлер

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Железнодорожные поездки российские туристы страхуют в несколько раз чаще, чем перелеты или автобусные путешествия, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты сервиса выяснили, как часто клиенты при покупке различных билетов приобретают страховые полисы. Выяснилось, что наиболее популярна эта услуга у тех, кто путешествует поездом, ее заказывают 14% пассажиров. Перелет страхуют в 3% случаев, а поездки на автобусе — в 8%.

За рубежом страховой полис на железнодорожные поездки покупает каждый пятый россиянин (19,5%). Авиаперелеты за границей страхуют 4% российских путешественников, автобусные поездки – 10%.