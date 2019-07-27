Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты

Отдыхающие на пляже в поселке Поповка в Крыму

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Большинство летних туров на российские курорты были проданы в Краснодарский край — 54%, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Отдых в Крыму привлек 45% выкупивших путевки, это на 6% больше, чем год назад. Другие российские курорты выбрал 1% покупателей, сообщает Travelata.ru.

Эксперты сервиса проанализировали продажи туров от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в Крыму в среднем отдыхают девять дней, в Краснодарском крае — восемь.

Лидером по числу принятых организованных туристов в Крыму стала Алушта (22%). В пятерку также попали Николаевка (13%), Ялта (13%), Саки (8%), Феодосия и Евпатория, разделившие пятое место (по 7% туристов остановились там).

В Краснодарском крае абсолютным чемпионом по приему гостей стал Адлер (59% путевок). Второе место (13%) досталось Красной Поляне, которая считается не летним, а зимним курортом. По 10% туров путешественники приобрели в Анапу и Сочи, по 2% продаж пришлось на Хосту, Лоо, Геленджик и Лазаревское.

Более половины туров в Крым купили пары — 54%. Пары и компании взрослых с детьми составляют 23% отдыхающих. На третьем месте - путешественники-одиночки, их 16%. На долю компаний взрослых туристов пришлось 7% путевок.