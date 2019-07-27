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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Поповка в Крыму
Отдыхающие на пляже в поселке Поповка в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Большинство летних туров на российские курорты были проданы в Краснодарский край — 54%, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Отдых в Крыму привлек 45% выкупивших путевки, это на 6% больше, чем год назад. Другие российские курорты выбрал 1% покупателей, сообщает Travelata.ru.
Эксперты сервиса проанализировали продажи туров от ведущих российских туроператоров и выяснили, что в Крыму в среднем отдыхают девять дней, в Краснодарском крае — восемь.
Лидером по числу принятых организованных туристов в Крыму стала Алушта (22%). В пятерку также попали Николаевка (13%), Ялта (13%), Саки (8%), Феодосия и Евпатория, разделившие пятое место (по 7% туристов остановились там).
В Краснодарском крае абсолютным чемпионом по приему гостей стал Адлер (59% путевок). Второе место (13%) досталось Красной Поляне, которая считается не летним, а зимним курортом. По 10% туров путешественники приобрели в Анапу и Сочи, по 2% продаж пришлось на Хосту, Лоо, Геленджик и Лазаревское.
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Более половины туров в Крым купили пары — 54%. Пары и компании взрослых с детьми составляют 23% отдыхающих. На третьем месте - путешественники-одиночки, их 16%. На долю компаний взрослых туристов пришлось 7% путевок.
В Краснодарском крае ситуация похожая: пары приобрели на лето 57% туров. Пары и компании взрослых с детьми выкупили 21% путевок. Доля туров одиноких путешественников - 15%, а компании взрослых отдыхающих забронировали 7% туров.
Массандровский пляж
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Пляжи Крыма: какой лучше выбрать?
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