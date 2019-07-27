Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T06:19Z
https://ria.ru/20190727/1556923609.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155692/33/1556923355_173:0:2534:1328_1036x0_80_0_0_199b4796c0c2c0ae84226a1148f436ce.jpg
РИА Новости
Культура

Мультфильм "Три кота" набрал более полутора миллиардов просмотров в YouTube

Вчера, 06:19
43740
© Страница "Три Кота" на YoutubeКадр из мультсериала "Три кота"
Кадр из мультсериала Три кота
© Страница "Три Кота" на Youtube
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Совокупное количество просмотров всех серий мультфильма "Три кота", созданного при поддержке Минкультуры России, составило более полутора миллиардов в русскоязычном сегменте YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.
Премьера мультфильма "Три кота" состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трех котят — Коржика, Компота и Карамельки, которые учатся справляться с разными трудностями с помощью фантазии и советов родителей. Всего создано 156 эпизодов, часть из них еще не представлена аудитории.
"Канал с мультфильмом на YouTube был запущен в декабре 2015 года. Совокупная аудитория просмотра всех эпизодов сейчас составляет более полутора миллиардов", — рассказал продюсер Артем Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.
Сериал показывают в 150 странах мира, он переведен на 29 языков. Мультфильм создан при поддержке Минкультуры по заказу канала СТС. На его производство в 2015 году ведомство выделило субсидию в размере 5,45 миллиона рублей, в 2018 году эта сумма составила 6,5 миллиона.
Сцена из фильма Человек-паук: Вдали от дома
26 июля, 11:43
"Человек-паук: Вдали от дома" собрал в мировом прокате рекордную кассу
35511105527
КультураКино и сериалыНовости культурыYouTubeМосква
Рекомендуем
Автор видеоблога Road to film Павел Ш.
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
РИА
Новости
Кадр из фильма Брестская крепость
На Аляске погибла актриса из "Брестской крепости" Вероника Никонова
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Лента
новостей
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Кадр из фильма Брестская крепость
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Лингвист назвала самые "позорные" речевые ошибки
В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния