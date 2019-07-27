Мультфильм "Три кота" набрал более полутора миллиардов просмотров в YouTube

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Совокупное количество просмотров всех серий мультфильма "Три кота", созданного при поддержке Минкультуры России, составило более полутора миллиардов в русскоязычном сегменте YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.
Премьера мультфильма "Три кота" состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трех котят — Коржика, Компота и Карамельки, которые учатся справляться с разными трудностями с помощью фантазии и советов родителей. Всего создано 156 эпизодов, часть из них еще не представлена аудитории.
"Канал с мультфильмом на YouTube был запущен в декабре 2015 года. Совокупная аудитория просмотра всех эпизодов сейчас составляет более полутора миллиардов", — рассказал продюсер Артем Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.
Сериал показывают в 150 странах мира, он переведен на 29 языков. Мультфильм создан при поддержке Минкультуры по заказу канала СТС. На его производство в 2015 году ведомство выделило субсидию в размере 5,45 миллиона рублей, в 2018 году эта сумма составила 6,5 миллиона.