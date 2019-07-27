Мы все умрём. Исчезновение Луны

Система "Земля-Луна" - комплексная и многофакторная: наша планета и её спутник взаимно влияют друг на друга десятками способов. Какими? Как бы развивалась Земля, если бы Луны изначально не было? Что станет с нашей планетой, когда Луна исчезнет? Можно ли её заменить? На эти и другие вопросы ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт ответил в новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Натан Эймонт
Монтаж Андрея Темнова
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