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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. Исчезновение Луны

Вчера, 12:00
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Исчезновение Луны
Вчера, 12:00
Всем известно, что Луна оказывает значительное влияние на Землю. Её гравитация вызывает приливы и отливы, а от её света по ночам зависят поведение многих животных и успех романтических прогулок. Но роль, которую спутник Земли играет в нашей жизни, этим списком далеко не ограничивается.
Система "Земля-Луна" - комплексная и многофакторная: наша планета и её спутник взаимно влияют друг на друга десятками способов. Какими? Как бы развивалась Земля, если бы Луны изначально не было? Что станет с нашей планетой, когда Луна исчезнет? Можно ли её заменить? На эти и другие вопросы ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт ответил в новом эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".
Чтобы посмотреть, как происходят лунные и солнечные затмения, и узнать, к каким последствиям приведёт исчезновение Луны, скачайте приложение РИА.Lab на Android и iOS. До конца лета ожидайте выход VR-истории про лунную базу будущего.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Натан Эймонт
Монтаж Андрея Темнова
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