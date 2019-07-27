Подсели на грибы. Число заблудившихся в российских лесах побило рекорд

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В этом году из-за дождей грибной сезон начался раньше времени — в мае заядлые грибники уже вовсю собирали подберезовики. А в июле после ливней пошли опята, белые, моховики. И чем больше в лесу грибов, тем больше сообщений о потерявшихся любителях "тихой охоты". Статистика за месяц шокирующая: только за неделю с 15 по 21 июля в российских лесах заблудились без малого шестьсот человек, восемь из них погибли. Для сравнения, в прошлом году за весь сезон потерялось 643 грибника.

Уже разговаривал с медведицей

Вечером 14 июля 62-летний Александр В. потерялся в лесу недалеко от села Ижма в Коми. Его дочь Галина рассказала поисковикам, что отец — заядлый грибник. Он ушел вместе с пятерыми приятелями, однако к концу дня к месту сбора не вернулся и перестал выходить на связь. Обеспокоенные товарищи попытались найти пропавшего самостоятельно, но безуспешно. На следующий день к ним присоединились поисковики из регионального центра "Коми-Спас". Все вместе прочесывали окрестный лес.

Александра разыскали только на пятый день — уставшего, простывшего и с сильным обезвоживанием. Остаться в живых ему помог счастливый случай: трое жителей ближайшей деревни Гам узнали о поисках и решили прочесать лес поблизости. В итоге им удалось найти пенсионера в пяти километрах от дороги.

Позже дочь грибника сообщила журналистам, что отец потерял сознание из-за жары в лесу и упал возле муравейника. Неизвестно, сколько бы он там пролежал, если бы по нему не начали ползать насекомые. Они и привели его в чувство. Сначала пенсионер пытался найти дорогу домой, но только еще дальше углублялся в лесную чащу. Выживал как мог: пил воду из луж, ел брусничные листья, так как другого пропитания найти не удалось. Спички быстро закончились. Пошел сильный дождь, а потом заблудившийся и вовсе провалился по грудь в болото.

На третьи сутки обессилевший грибник уже не мог идти и просто сел между деревьями в глухой тайге. Вскоре к нему подошла медведица с медвежатами. "Отец спокойно говорил с ними, но думал, что жизнь его закончена. Впрочем, у него был настолько изможденный вид, что, видимо, даже зверей он не заинтересовал", — добавила дочь.

"Найден. Погиб"

Далеко не всегда поиски пропавших в лесу заканчиваются благополучно. На форуме отряда "Лиза Алерт" каждый день публикуют похожие сообщения о грибниках. Кого-то находят сразу, другие возвращаются из леса сами. Но некоторых обнаруживают уже мертвыми.

"Николай Дмитриевич, 61 год, Рузский район. Ушел 16 июля в лес и не вернулся. С собой была корзинка", — модератор разместил очередное объявление с приметами "потеряшки" и его фотографию. Под постом поисковики обсуждают маршруты, каждый день информируют о пройденных точках. А через неделю поисков модератор дописал: "Найден. Погиб".

Руководитель пресс-службы "Лизы Алерт" Ксения Кнорре-Дмитриева говорит РИА Новости, что в этом году в середине июля уже был побит рекорд 2017 года по звонкам на горячую линию. Поступило 357 вызовов, каждый третий — на поиски в лесу. В настоящий момент в лесах по всей России до сих пор не найдены 19 человек, которые на этой неделе пошли по грибы, но не смогли выйти обратно.

В лесу небывалый ажиотаж, добровольцы буквально "зашиваются". Из-за такого количества заявок волонтерам приходится одновременно прочесывать территории в разных местах. По данным Кнорре-Дмитриевой, прямо сейчас ищут сразу двух заблудившихся пенсионеров в лесах Московской области. "Александр, 86 лет, деревня Сосково. Ушел 23 июля в лес и не вернулся. С ним собака по кличке Феликс. В руках была корзинка, на ногах зеленые сапоги". "Валентина Сергеевна 79 лет, Сергиево-Посадский округ. Ушла в лес и не вернулась".

"От кого вы прячетесь?"

Почему же взрослые и дееспособные люди теряются в чаще? Добровольцы сходятся во мнении, что основная причина — беспечность. Лес только на первый взгляд кажется безобидным местом, где все тебе известно. На деле же это труднодоступная и сложная для ориентирования среда. Однако любители "тихой охоты" зачастую пренебрегают элементарными мерами предосторожности, не сомневаясь в своей опытности.

"Ехал с поиска, видел более пятидесяти машин грибников у обочин на дорогах. Может, и больше, я сбился со счета. Все думают, что "сейчас на минуточку в лес зайдем и с полными корзинами поедем домой". В итоге уходят в лес без лекарств, которые им надо принимать по несколько раз в день. Без спичек, компаса, с разряженными телефонами или вообще без них. Лезут через болота, добираются до нехоженых, глухих мест, куда даже проехать нельзя", — делится наблюдениями один из опытных добровольцев Сергей Петров (имя изменено). Уже несколько лет он безвозмездно помогает спасателям и полиции прочесывать лес в поисках блуждающих грибников. Последний его выезд длился больше полутора суток.

"Я не понимаю, зачем грибники надевают в лес камуфляж. От грибов прятаться среди листвы или чтобы они не разбежались? — недоумевает волонтер. — В лес нужно обязательно надевать яркую одежду. А если в сводке сказано, что пропавший человек курит, то добровольцы искренне этому радуются. Значит, хотя бы спички или зажигалка у него точно есть и ночью он сможет развести костер".

Жизнь дороже опят

Теряются в лесу не только пожилые. В соцсетях появился хештег #жизньдорожегрибов, им активно делятся. Некоторые публикуют истории о том, как собирали грибы и чуть не потерялись. Чаще всего "охотники за приключениями" признаются, что толком не знали правила поведения в лесу и просто шли проверить — действительно ли грибов так много.

"Понял одно: за грибами как в поход надо идти. Иначе от прогулки останется только усталость. Если не умеешь ориентироваться на местности, нечего шнырять по лесам и уж тем более по незнакомым лесам. Не стоит ценить грибы больше своей жизни", — говорит Николай Петухин.

Остановитесь и не верьте мху

По просьбе РИА Новости в отряде "Лиза Алерт" подготовили рекомендации, как избежать беды. Все они кажутся банальными, но точно помогут сохранить жизнь.

Нужно обязательно сообщить родным или друзьям, куда вы пошли и когда планируете вернуться. Если не придете вовремя, вас сразу начнут искать, а время, как известно, — важнейший фактор. Кроме того, тепло оденьтесь, даже если на улице жарко. В лесу холоднее, чем рядом с домом.

С собой необходимо взять заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, маленький фонарик, дождевик или кусок пленки. Обязательно — запас воды, продуктов и лекарство, если вы принимаете его постоянно. Для отслеживания маршрута — трекер, навигатор, в крайнем случае на телефоне должна быть установлена карта.

Прежде чем идти в лес, изучите район на карте. Уже по ходу движения важно оставлять видимые следы, которые помогут вернуться назад. Как только человек понял, что потерялся, необходимо сразу остановиться. Чем дольше грибник двигается по лесу в хаотичном порядке, тем сильнее он усугубляет ситуацию с поисками.

Кроме того, не стоит рассчитывать на мох на деревьях, муравейники и тому подобные приметы — они, по наблюдениям поисковиков, не работают и могут только запутать потерявшегося.

Если в телефоне нет связи, нужно позвонить в полицию либо по номеру 112: экстренные вызовы пройдут даже вне зоны действия сети.

Ждать лучше на открытом сухом месте. Важно экономить воду, потому как обезвоживание лишает сил. Свое местопребывание лучше обозначить яркими предметами, чтобы вас увидели с воздуха. Если голос сел и кричать не получается, можно стучать палкой по дереву или пластиковыми бутылками. Желательно развести огонь: переохлаждение — наиболее частая причина гибели в лесу.