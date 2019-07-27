Джейк Джилленхол признался, что хочет стать отцом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американский актер Джейк Джилленхол заявил на телешоу, что хочет стать отцом, Американский актер Джейк Джилленхол заявил на телешоу, что хочет стать отцом, сообщает dailymail.co.uk.

"Я надеюсь однажды стать папой", - сказал Джилленхол, который играет отца в новом бродвейском шоу о семье, вере и иронии жизни Sea Wall/A Life ("Морская стена"/ "Жизнь").

У Джейка Джилленхола пока нет детей. Актер рад, когда удается проводить время с племянницами – 12-летней Рамоной и семилетней Глорией, дочерьми его сестры Мэгги.

У актера было много непродолжительных романов, которые он старался не афишировать, но папарацци все равно о них узнавали.

С 2002 года он около двух лет встречался с актрисой Кирстен Данст, а с 2007 по 2009 год - с Риз Уизерспун. С октября 2010 года по март 2011 года у Джейка Джилленхола были отношения с певицей Тейлор Свифт. А в 2013 году СМИ писали о его отношениях с фотомоделью Алиссой Миллер.