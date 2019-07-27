Джейк Джилленхол признался, что хочет стать отцом

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американский актер Джейк Джилленхол заявил на телешоу, что хочет стать отцом, сообщает dailymail.co.uk.
"Я надеюсь однажды стать папой", - сказал Джилленхол, который играет отца в новом бродвейском шоу о семье, вере и иронии жизни Sea Wall/A Life ("Морская стена"/ "Жизнь").
У Джейка Джилленхола пока нет детей. Актер рад, когда удается проводить время с племянницами – 12-летней Рамоной и семилетней Глорией, дочерьми его сестры Мэгги.
У актера было много непродолжительных романов, которые он старался не афишировать, но папарацци все равно о них узнавали.
С 2002 года он около двух лет встречался с актрисой Кирстен Данст, а с 2007 по 2009 год - с Риз Уизерспун. С октября 2010 года по март 2011 года у Джейка Джилленхола были отношения с певицей Тейлор Свифт. А в 2013 году СМИ писали о его отношениях с фотомоделью Алиссой Миллер.
В декабре 2018 года стало известно о романе актера с французской моделью Жеанн Кадье.