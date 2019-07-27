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РИА Новости

В бой "под мухой". Как алкоголь губит американских военных

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Командование специальных операций США на этой неделе отозвало из Ирака взвод элитных "морских котиков" — бойцов спецназа американских ВМС. Причина, по данным ABC News, — пьянство. Телеканалу удалось установить, что около 20 вояк регулярно прикладывались к бутылке в зоне боевых действий, что категорически запрещено. Их сослуживцы знали об этом, но молчали. В итоге подразделение вернется на базу в Сан-Диего, а воевать придется другим. Об этом и других случаях пьянства в рядах американских военных — в материале РИА Новости.

Самые пьющие

Еще в апреле американское издание Military Times сообщало, что военные возглавили рейтинг самых пьющих профессий в стране. Военнослужащие в среднем посвящают выпивке 130 дней в году, опережая шахтеров и рабочих-строителей, которые уделяют этому 112 и 106 дней соответственно. Организация, проводившая исследование, отмечает, что с 2013 по 2017 год "пьяное" время увеличилось в среднем на 34 процента. С каждым годом все больше военнослужащих злоупотребляет спиртным.
Акция протеста на Окинаве, Япония
24 января 2018, 08:00
Гость — в горле кость. Почему японцы хотят выгнать американских военных
В июле 2018-го компания Rand Corporation опубликовала результаты собственного исследования, выявившего, что около 30 процентов американских военнослужащих злоупотребляют алкоголем. Главными пьяницами признали морских пехотинцев. На втором месте — ВМС. На третьем — Береговая охрана. Нередко пьянство приводит к различным инцидентам.
В 2017-м американским военнослужащим, расквартированным в Японии, запретили алкоголь. Им нельзя покупать и употреблять спиртные напитки как на базах, так и за их пределами. Ограничения ввели после того, как морской пехотинец, управляя грузовиком, насмерть сбил жителя японского города Наха в префектуре Окинава. Выехал на красный свет и врезался в небольшой фургон, водитель которого скончался на месте. Морпеха доставили в отделение полиции. Анализы показали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
© AFP 2019 / Yoshikazu TsunoАмериканские военные на авиабазе Кадена, Япония
Американские военные на авиабазе Кадена, Япония
© AFP 2019 / Yoshikazu Tsuno
Американские военные на авиабазе Кадена, Япония
Это далеко не первый случай "алкогольного" ДТП на Окинаве. В июне 2016-го японская полиция задержала военнослужащего США за опасное вождение в нетрезвом виде. Двадцатисемилетний сержант морской пехоты с базы Кадена вину не признал, но анализы на алкоголь были положительными. За месяц до этого виновницей смертельной аварии стала американская военнослужащая. Она села за руль после вечеринки, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двумя автомобилями. Погибли несколько местных жителей.
А в феврале 2018-го американские военные в Японии стали фигурантами дела о торговле наркотиками. Представители 7-го флота ВМС США, дислоцированного на базе Йокосука к югу от Токио, разъяснили: поводом для разбирательства послужила информация о том, что несколько матросов использовали и распространяли наркотики.
Протесты против американских баз на Окинаве, Япония. Май 2016
20 ноября 2017, 16:44Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт о ДТП на Окинаве: США думают, что японцы пошумят и перестанутНа Окинаве произошел очередной случай гибели местного жителя предположительно по вине пьяного американского военнослужащего. Эксперт Андрей Фесюн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные инциденты практически неизбежны.
Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в ВМС, сообщила, что не менее двенадцати американских моряков, находящихся в Японии, подозревали в покупке, продаже и использовании ЛСД, экстези и других наркотиков. Некоторые из них служили на борту атомного авианосца "Рональд Рейган".

Ядерное пьянство

Американские военные злоупотребляют алкоголем не только за рубежом, но и на родине. Так, в мае двоих солдат застали за распитием спиртных напитков на базе ВВС Фрэнсиса Э. Уоррена в Вайоминге. А на этой базе, на минуточку, хранятся не какие-нибудь портянки — самое настоящее ядерное оружие. Военные занимаются техническим обслуживанием межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3".
Это уже второй с начала года инцидент на этой базе, связанный с употреблением военнослужащими запрещенных веществ. В мае 2018-го власти раскрыли здесь целую сеть наркоторговцев. Больше дюжины военнослужащих, в чьи обязанности входила охрана ядерных ракет, употребляли и распространяли ЛСД, кокаин, экстези и марихуану. Согласно информации ВВС США, один из военных с базы Фрэнсиса Э. Уоррена опубликовал изобличающую его с сослуживцами фотографию на фейсбуке. Расследование закончилось военным трибуналом и другими дисциплинарными мерами.
Военнослужащие ВВС США
4 ноября 2014, 11:15
ВВС США отстранили от должности двух офицеров ядерных авиабазКак сообщается, командиры частей были уволены в связи с утратой доверия. Это уже не первая крупная отставка офицеров, имеющих отношение к ядерным силам США.
А в декабре 2013-го из-за пьянства пострадал сам командующий ракетно-ядерными силами генерал Майкл Керри. Его уволили с формулировкой "утрата доверия" после поездки в Россию на совместные учения. Как отмечали американские СМИ, генерал пил всю командировку и допился до того, что не мог стоять без посторонней помощи. Весной того же года за пьянство и сексуальную распущенность отправили в отставку генерал-майора Африканского командования Вооруженных сил США Ральфа Бейкера.
А в октябре 2018-го должности лишился полковник Корпуса морской пехоты США Джеймс Шнелле, командовавший американским военным контингентом в Австралии. Как установили журналисты, 30 сентября главный морпех провел ночь в стрип-баре города Дарвин, где здорово перебрал. После этого он сел за руль, но уехал недалеко: угодил в руки местной полиции.

Горе для союзников

Пьяные выходки американских военных в странах блока НАТО уже давно стали притчей во языцех. В ночь на 20 июня 2017-го патруль военной полиции в центре Вильнюса задержал офицера армии США, справившего малую нужду прямо на здание Министерства внутренних дел Литовской Республики. А в апреле 2016-го в Каунасе два американских солдата сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры и надругались над ним. По сообщению литовских СМИ, полиции велели не комментировать данный инцидент и не вносить его в официальные сводки.
Американские военные на авиабазе Кадена, Япония
24 февраля 2018, 08:00
Янки, поломки и пьянки. Самые резонансные ЧП с американскими военными
В апреле 2018-го семеро американских солдат были задержаны в Румынии за пьяную драку с охранниками ночного клуба. Военнослужащие пытались покинуть заведение, не оплатив счет, что и вызвало конфликт. Прибывшие на место происшествия полицейские попытались призвать разбушевавшихся военных к порядку, но те оказали яростное сопротивление. В результате американцев доставили в отделение. Пятерых дебоширов оштрафовали за нарушение общественного порядка. Как уточнили позднее, у троих участников драки с охраной — офицерские звания.
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