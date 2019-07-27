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РИА Новости

День работника торговли в России

01:07
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День работника торговли в России отмечается в четвертую субботу июля согласно указу президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2019 году он празднуется 27 июля.
Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года "Об установлении ежегодного праздника "Дня работника торговли", которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник "по старинке" – в четвертое воскресенье июля.
В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.
Торговля вносит ощутимый вклад в экономику России, активно формируя валовый внутренний продукт (ВВП).
В торговом секторе экономики РФ работает 14 миллионов человек. Доля торговли в ВВП России составляет 15%, она обеспечивает 10% налоговых платежей федерального бюджета.
По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в 2018 году составил 31,6 триллиона рублей. Число организаций, осуществляющих розничную торговлю на территории России (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), составляет 290,3 тысячи единиц. В России розничной торговлей также занимаются более 1,2 миллиона индивидуальных предпринимателей.
Отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия с успехом внедряют инновации и инвестируя в свою модернизацию.
Активно развивается и сегмент электронной торговли – по объемам он скоро уже сравняется с традиционными магазинами и супермаркетами.
Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно торговля является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей. В секторе торговли работает около трети малых предприятий РФ.
Малые и средние торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей. Малые и средние торговые предприятия также часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети.
Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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