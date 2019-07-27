Дальше — сами: Китай хочет оставить Кремниевую долину без денег

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Китай бросил очередной вызов американскому технологическому лидерству: в Шанхае открылась специализированная биржа акций высокотехнологичных компаний STAR Market — аналог Nasdaq. В случае успеха проекта приток китайских денег в Кремниевую долину резко сократится, что создаст огромные проблемы для инновационной сферы США.

Налетай, не скупись

Главная цель STAR Market — обеспечить китайские стартапы инвестициями на национальном рынке. А заодно, уточнил председатель КНР Си Цзиньпин, "помочь Шанхаю укрепить позиции как международного финансового центра и мирового центра науки и инноваций".

Правительство предоставляет новой фондовой площадке ряд привилегий. Для допуска к торгам не требуется разрешения государственного регулятора, что резко ускоряет процедуру листинга. И в отличие от других бирж, на STAR Market смогут размещать акции стартапы, пока не вышедшие на прибыль.

Кроме того, допускается "короткая продажа" акций (игра на понижение), запрещенная на других биржах Китая. Наконец, в первую неделю торгов не действовали ограничения на внутридневные колебания котировок, в то время как, например, на Шанхайской бирже торги активом приостанавливаются, если его цена меняется в течение дня на десять процентов.

Правда, для покупателей акций введены жесткие правила: инвесторы должны быть с опытом биржевой торговли не менее двух лет и с суммой на брокерском счету больше 500 000 юаней (около 73 тысяч долларов).

Открытие биржи вызвало сильный ажиотаж среди инвесторов и представителей высокотехнологичного бизнеса. Заявки на листинг подали порядка 140 китайских компаний, допустили к торгам пока лишь 25.

В первый же день акций продали почти на 50 миллиардов юаней (более семи миллиардов долларов), причем котировки в среднем повысились на 140%. Некоторые бумаги подорожали более чем на 500%.

На второй день торгов произошел закономерный откат. Котировки двинулись вниз, однако даже самое крупное снижение — у China Railway Signal & Communication Corp. — всего 18,4%. В результате по итогам двух дней компания зафиксировала рост капитализации на 71%.

Главная причина ажиотажа — даже не льготные условия, а уверенность в том, что государство поддержит и новую площадку, и весь высокотехнологичный сектор национальной экономики.

Инвестируйте дома

Эксперты отмечают, что STAR Market призван не только убедить технологические компании КНР в том, что продавать акции лучше на внутреннем рынке, но и переманить китайских инвесторов с иностранных площадок на национальные.

Исторически технологические компании КНР предпочитали размещать акции на фондовых биржах США. Это выглядело логично, учитывая традиционный интерес американских инвесторов к высоким технологиям. Но сейчас многие аналитики уверены, что главной целью китайцев было изучение механизмов работы зарубежных площадок с целью создания собственной Nasdaq.

Это стало особенно актуальным после того, как торговая война, объявленная Вашингтоном Пекину, распространилась на технологическую сферу. Американцы обвинили китайцев в широкомасштабных хищениях технологий и тотальном промышленном шпионаже, фактически запретив действовать в стране крупнейшим производителям электроники КНР — ZTE и Huawei. А в августе прошлого года Дональд Трамп подписал законопроект об ограничении иностранных инвестиций в технологические компании США (FIRMMA).

Неожиданно вашингтонские чиновники осознали: за последнее десятилетие китайцы вложили более 35 миллиардов долларов в американские технологии — прежде всего чтобы понять, как создавать собственные. "Это стратегический план, направленный на приобретение передовых исследований и технологий, что позволит Китаю не только бросить нам вызов, но и вытеснить Соединенные Штаты в качестве единственной доминирующей мировой державы", — заявил один из соавторов FIRMMA конгрессмен Крис Стюарт.

Согласно этому закону, все компании страны, связанные с "критическими технологиями" и планирующие продавать акции китайским инвесторам, должны предварительно получить на это разрешение Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS).

Перечень "критических технологий" в документе не приводится. Не прописаны и четкие основания для отказа, а также обязательства CFIUS по срокам выдачи разрешений. Так что многие американские предприниматели решили просто воздержаться от сотрудничества с инвесторами из КНР.

Тем более что к борьбе с "китайским влиянием" подключилось Федеральное бюро расследований. Как сообщило Reuters, агенты ФБР на встречах с предпринимателями и инвесторами Кремниевой долины предупреждали об опасности привлечения инвестиций из КНР.

ФБР в ответ на такие публикации выпустило официальное разъяснение, признав, что повышает осведомленность компаний "о потенциальном экономическом шпионаже или краже коммерческой тайны со стороны криминальных или спонсируемых государством групп".

Денег нет, но вы держитесь

По оценкам аналитической компании Rhodium Group, если в августе прошлого года объем готовящихся сделок с участием китайского капитала в Кремниевой долине оценивался в три миллиарда долларов, то сейчас таких сделок практически нет. Работу в США полностью свернули более десятка корпоративных и семейных инвестфондов из КНР с активами в десятки миллиардов долларов.

Правда, отмечают эксперты, основная часть китайского денежного потока сохранилась, но теперь проходит через офшоры. В этом до последнего времени были заинтересованы обе стороны, поскольку американским стартапам всегда не хватает инвестиций, а у инвестфондов КНР не было альтернативы Кремниевой долине.

Похоже, ситуация меняется. Согласно опубликованному в июне отчету компании Forrester "Обзор рынка технологий Китая, 2019-2020 годы", коммерческие и государственные закупки технологических товаров и услуг в стране вырастут на четыре процента в 2019-м и на семь процентов в 2020-м. Это обеспечивает китайским компаниям хороший внутренний спрос.

Китайские вузы ежегодно выпускают около четырех миллионов специалистов в области технологий, математики и техники. Так что кадровые проблемы высокотехнологичному сектору тоже не грозят. А с открытием биржи STAR Market радикально облегчается привлечение инвестиций в отрасль.