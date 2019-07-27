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РИА Новости
Культура

Спешите свататься! Кто еще из принцев и принцесс свободен

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Khalil MazraawiПринц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
© AFP 2019 / Khalil Mazraawi
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В эту субботу в Кафедральном соборе Монако станет на одного свободного принца меньше — внук Грейс Келли, сын принцессы Стефании Луи Дюкре женится на своей подруге Мари Шевалье. Но тем, кто все еще мечтает выйти замуж за принца (или встретить принцессу), не стоит отчаиваться. Ведь список монарших домов не исчерпывается Великобританией и Монако, а примеры Меган Маркл, Шарлен Уиттсток или Даниэля Вестлинга вселяют надежду. РИА Новости рассказывает, кто еще остался и как простолюдины могут стать частью королевских семей.

Хуссейн бин аль-Абдалла, принц Иордании (25 лет)

Двадцатипятилетний Хуссейн — выпускник престижных Джорджтаунского университета и академии Сандхерст (Великобритания). Он очень популярен не только в Иордании, но и в мире — в инстаграме за ним следит более двух миллионов человек и число подписчиц постоянно увеличивается.
В блоге представлены снимки со светских приемов и из путешествий. Кроме того, принц увлекается мотоциклами, футболом и игрой на гитаре — все это также отражено в его фотоленте.
© AP Photo / Frank Franklin II

Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла в ООН

Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
1 из 2

Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла в ООН

© AP Photo / Frank Franklin II
© AFP 2019 / Khalil MazraawiПринц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
2 из 2
Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
© AFP 2019 / Khalil Mazraawi
1 из 2

Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла в ООН

© AP Photo / Frank Franklin II
2 из 2
Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
© AFP 2019 / Khalil Mazraawi
Хуссейн занимается и благотворительностью, а еще сопровождает отца, короля Абдаллу II, в официальных поездках.
Встретить принца можно на официальных и светских мероприятиях по всему миру, которые он посещает в качестве представителя Иордании. Кроме того, он много путешествует по родной стране, а еще периодически наведывается в Европу, например, чтобы проведать сестру (принцесса учится в Сандхерсте).

Николай, принц Дании (19 лет)

© AFP 2019 / Francois Guillot

Принц Датский Николай на показе Dior в Париже

Принц датский Николай
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Принц Датский Николай на показе Dior в Париже

© AFP 2019 / Francois Guillot
© AFP 2019 / Francois Guillot

Принц Николай на модном показе в Париже

Принц датский Николай на показе Dior в Париже
2 из 2

Принц Николай на модном показе в Париже

© AFP 2019 / Francois Guillot
1 из 2

Принц Датский Николай на показе Dior в Париже

© AFP 2019 / Francois Guillot
2 из 2

Принц Николай на модном показе в Париже

© AFP 2019 / Francois Guillot
Внук правящей королевы Дании Маргрете II в свои 19 — уже известная модель. В 2018 году он с успехом дебютировал на Неделе моды в Лондоне и продолжает ходить по подиуму и покорять сердца поклонниц по всему миру.
Николай — седьмой в очереди на датский престол. Очевидно, что у тех, кто бывает на европейских модных показах и тусовках, больше шансов с ним встретиться. Недавно стало известно, что принц решил учиться в Копенгагенской школе бизнеса. Попробуйте поступить — вот и еще один способ с ним познакомится.

Себастьян, принц Люксембургский (27 лет)

© AFP 2019 / Jean-Christophe VerhaegenПринц Себастьян Люксембургский и его сестра принцесса Александра
Принц Себастьян Люксембургский и его сестра принцесса Александра
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Принц Себастьян Люксембургский и его сестра принцесса Александра
© AFP 2019 / Jean-Christophe Verhaegen
© AP Photo / Claude Paris

Принц Себастьян, принцесса Тесси и принц Луи

Принц Себастьян , принцесса Тесси и принц Луи
2 из 2

Принц Себастьян, принцесса Тесси и принц Луи

© AP Photo / Claude Paris
1 из 2
Принц Себастьян Люксембургский и его сестра принцесса Александра
© AFP 2019 / Jean-Christophe Verhaegen
2 из 2

Принц Себастьян, принцесса Тесси и принц Луи

© AP Photo / Claude Paris
Сын правящего герцога Люксембурга (одной из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни) Анри — лишь шестой в очереди на престол, но это не умаляет его других достоинств.
Он интересуется искусством, увлекается альпинизмом, а еще, по всей видимости, во время учебы в одном из университетов США пристрастился к регби.
Встретить принца проще всего на горнолыжных склонах, поскольку Себастьян — заядлый любитель лыж и путешествий.

Принц Брунея Абдул Матин (27 лет)

© Instagram/tmskiПринц Брунея Абдул Матин
Принц Брунея Абдул Матин
1 из 3
Принц Брунея Абдул Матин
© Instagram/tmski
© Instagram/tmskiПринц Брунея Абдул Матин
Принц Брунея Абдул Матин
2 из 3
Принц Брунея Абдул Матин
© Instagram/tmski
© Instagram/tmskiПринц Брунея Абдул Матин
Принц Брунея Абдул Матин
3 из 3
Принц Брунея Абдул Матин
© Instagram/tmski
1 из 3
Принц Брунея Абдул Матин
© Instagram/tmski
2 из 3
Принц Брунея Абдул Матин
© Instagram/tmski
3 из 3
Принц Брунея Абдул Матин
© Instagram/tmski
Вот, наверное, один из самых завидных женихов мира — принц Брунея Абдул Матин. Состояние его отца, правящего монарха, оценивается в 20 миллиардов долларов, а у 27-летнего Матина больше миллиона подписчиков в инстаграме.
Принц увлекается боксом, поло и военным делом. А еще у него есть степень магистра искусств Лондонского университета и диплом военной академии в Сандхерсте (Великобритания).
По словам Абдула, его идеальная девушка должна быть "естественной и простой". Каждой, кто себя такой считает, имеет смысл попытаться встретить брунейского принца в спортзале, на матче "Манчестер Юнайтед", турнирах по поло или заседаниях различных международных организаций, где он представляет интересы страны.

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании (20 лет)

© Instagram/alexiosgreece

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

Принц Константин-Алексиос, Греция и Дания
1 из 2

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

© Instagram/alexiosgreece
© Instagram/alexiosgreece

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

Принц Константин-Алексиос, Греция и Дания
2 из 2

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

© Instagram/alexiosgreece
1 из 2

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

© Instagram/alexiosgreece
2 из 2

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании

© Instagram/alexiosgreece
Константин-Алексиос — старший сын греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь. По отцовской линии его родственники — британская королева Виктория, русская великая княгиня Ольга Константиновна, а еще датские короли Кристиан IX и Фредерик IX. Крестные — шведская кронпринцесса Виктория и британский принц Уильям.
Встретить Константина-Алексиоса вполне реально в Джорджтаунском университете, где он сейчас учится. В перерывах между занятиями он также ведет инстаграм (почти сто тысяч подписчиков), где публикует очень кинематографичные снимки.

Леди Амелия Виндзор, Великобритания (23 года)

© AP Photo / Joel C Ryan

Леди Амелия Виндзор на светском мероприятии

Принцесса Амелия Виндзор
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Леди Амелия Виндзор на светском мероприятии

© AP Photo / Joel C Ryan
© AFP 2019 / Francois Guillot

Леди Амелия Виндзор позирует фотографам

Принцесса Амелия Виндзор
2 из 2

Леди Амелия Виндзор позирует фотографам

© AFP 2019 / Francois Guillot
1 из 2

Леди Амелия Виндзор на светском мероприятии

© AP Photo / Joel C Ryan
2 из 2

Леди Амелия Виндзор позирует фотографам

© AFP 2019 / Francois Guillot
Младшая дочь Джорджа и Сильваны Виндзор, графа и графини Сент-Эндрюс, — двоюродная внучка Елизаветы II и аж 39-я в порядке наследования британского престола. Но зато ее называют самой красивой представительницей этой королевской семьи.
Амелия окончила Эдинбургский университет, работает моделью, увлекается журналистикой и часто выходит в свет.
Встретить леди можно на тусовке в клубе Лондона или в каком-нибудь живописном уголке Британии — Амелия часто путешествует по стране и выкладывает фото в инстаграме, где у нее почти 80 тысяч фолловеров.

Сириваннавари Нариратана, принцесса Таиланда (32 года)

© AP Photo / Khin Maung Win

Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана на спортивном мероприятии

Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана
1 из 2

Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана на спортивном мероприятии

© AP Photo / Khin Maung Win
© AFP 2019 / Francois GuillotПринцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана
Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана
2 из 2
Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана
© AFP 2019 / Francois Guillot
1 из 2

Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана на спортивном мероприятии

© AP Photo / Khin Maung Win
2 из 2
Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана
© AFP 2019 / Francois Guillot
Единственная дочь короля Таиланда Рамы X — разносторонняя личность, спортсменка и модница. В составе сборной Таиланда она завоевала золотую медаль Игр Юго-Восточной Азии на турнире по бадминтону. Принцесса увлекается вело- и конным спортом. Помимо этого, она получила степень бакалавра Университета Бангкока по специальности "Мода и текстиль", обучалась и стажировалась в модных домах Франции и Италии.
Сириваннавари стала дизайнером одежды и даже представляла свою коллекцию в Москве на Russian Fashion Week в 2008 году.
Встречи с принцессой следует искать на подобных мероприятиях. Девушка остается в профессии и поэтому часто приезжает в Европу на показы. В инстаграме ее модного дома уже почти 220 тысяч подписчиков.

Александра Люксембургская (28 лет)

© AFP 2019 / Francois Guillot

Великая княгиня Люксембурга Мария Тереза и ее дочь принцесса Александра

Великая Княгиня Люксембурга Мария Тереза и ее дочь принцесса Александра
1 из 2

Великая княгиня Люксембурга Мария Тереза и ее дочь принцесса Александра

© AFP 2019 / Francois Guillot
CC BY-SA 3.0 / Disquatufais / Принцесса Люксембургская Александра
Принцесса Люксембургская Александра
2 из 2
Принцесса Люксембургская Александра
CC BY-SA 3.0 / Disquatufais /
1 из 2

Великая княгиня Люксембурга Мария Тереза и ее дочь принцесса Александра

© AFP 2019 / Francois Guillot
2 из 2
Принцесса Люксембургская Александра
CC BY-SA 3.0 / Disquatufais /
Полное имя принцессы — Александра Жозефина Тереза Шарлотта Мария Вильгемина Люксембургская. Она — четвертый ребенок (и поэтому четвертая в очереди на трон), а также единственная дочь герцога Люксембургского Анри.
В соответствии со своим статусом, принцесса говорит на пяти языках, увлекается верховой ездой, теннисом и водными лыжами, но не забывает и о благотворительности. Она — патрон Лиги защиты животных и волонтер в центрах помощи беженцам. Вероятнее всего встретить Александру на элитных теннисных кортах Европы. Торопитесь, не то повезет беженцу, а не вам.

Сиханизо Дламини, принцесса Свазиленда (31 год)

© AFP 2019 / Gianluigi GuerciaСиханизо Дламини (в центре)
Сиханизо Дламини (в центре)
1 из 2
Сиханизо Дламини (в центре)
© AFP 2019 / Gianluigi Guercia
© Фото : Amada44Сиханизо Дламини
Сиханизо Дламини
2 из 2
Сиханизо Дламини
© Фото : Amada44
1 из 2
Сиханизо Дламини (в центре)
© AFP 2019 / Gianluigi Guercia
2 из 2
Сиханизо Дламини
© Фото : Amada44
Самая старшая из тридцати детей правящего короля Свазиленда, Сиханизо окончила колледж в Великобритании, изучала актерское мастерство в США и получила степень магистра в области цифровых коммуникаций в Австралии. Принцесса заработала репутацию бунтарки — носила джинсы и мини-юбки, пока обучалась за рубежом, и даже критиковала многоженство в Свазиленде.
Сиханизо курирует здравоохранение, образование и просвещение у себя в стране, а с 2018-го занимает должность министра информационных технологий и связи. На досуге принцесса занимается актерским мастерством и сочиняет рэп под псевдонимом Pashu.
Тем, кто отважится встретить принцессу, — прямая дорога на официальные мероприятия с ее участием или в музыкальные студии, где Сиханизо записывает свои новые треки.

Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская (17 лет)

© AFP 2019 / Belga/ John ThysЕлизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская
Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская
1 из 2
Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская
© AFP 2019 / Belga/ John Thys
© AFP 2019 / Emmanuel DunandБельгийский король Филипп и его дочь принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская
Бельгийский король Филипп и его дочь принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская
2 из 2
Бельгийский король Филипп и его дочь принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
1 из 2
Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская
© AFP 2019 / Belga/ John Thys
2 из 2
Бельгийский король Филипп и его дочь принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Последняя в нашем списке, но единственная первая в очереди на престол — Елизавета, наследная принцесса Бельгии и старшая дочь короля Филиппа. Хотя у нее есть два брата, именно она станет первой бельгийской королевой.
По материнской линии 17-летняя принцесса связана родством с польскими аристократами, королевской династией Литвы Ягеллонами и многими российскими дворянскими родами.
Сейчас Елизавета учится в колледже в Уэльсе, но, конечно, как настоящая принцесса, не забывает о благотворительности — вместе с родителями часто помогает нуждающимся. Встретиться с Александрой несложно, если вы тоже захотите им помочь, или придется поступить в ее колледж.
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КультураСтиль жизниАбдалла IIМаргрете IIЕлизавета IIЭдинбургский университетМоскваЕвропаООНСША
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