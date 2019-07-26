США готовятся ввести налог на французское вино

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на французское вино.

Франция ранее ввела налог в 3% на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google сообщило агентство Bloomberg

"Они поступили неправильно, что ввели этот налог. Это мы должны вводить налог (на американские компании). Я им говорил: "Не делайте этого. Если вы это сделайте, я введу налоги на ваше вино"… Мы сейчас над этим работаем", - заявил Трамп журналистам в пятницу.

Он добавил, что помимо вина "это может быть что-то еще".

"Это налоги в ответ (на действия Франции)", - подчеркнул Трамп, добавив, что о решении будет скоро объявлено.

Ранее в пятницу Трамп пригрозил ответить на новый налог, введенный во Франции в отношении цифровых компаний и известный как "налог на Google". "Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость (президента Франции Эммануэля) Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", - писал он в Twitter

Позднее Белый дом добавил в своем комментарии, что "Соединенные Штаты глубоко разочарованы решением Франции ввести налог на цифровые услуги за счет американских компаний и рабочих, односторонняя мера Франции направлена на инновационные американские технологические компании, которые предоставляют услуги в уникальных секторах экономики".