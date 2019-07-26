ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили

Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами. Архивное фото

Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами

© AP Photo / Czarek Sokolowski Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины нашла нарушения в промежуточных финансовых отчетах четырех политических партий, в числе которых партия Михаила Саакашвили, и обратилась в национальное агентство по предотвращению коррупции, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Комиссия обратилась в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и передала ему материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов политической партии "Социальная справедливость", "Гражданская позиция", "Партия Шария", "Движение новых сил Михаила Саакашвили" для реагирования в соответствии с законами Украины", - говорится в сообщении.

В ЦИК уточнили, что при проверке промежуточных финотчетов этих партий нашли ряд нарушений избирательного закона.