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РИА Новости

Трамп объявил режим санкций из-за ухудшения ситуации в Мали

Вчера, 23:52
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил режим санкций в связи с ухудшением ситуации в западноафриканском государстве Мали.
"Ситуация с безопасностью в Мали на протяжении последнего года постоянно ухудшалась", - говорится в уведомлении Трампа конгрессу.
По словам президента, мирное соглашение 2015 года постоянно нарушается, в центре и на юге страны расширяется деятельность террористов и торговля наркотиками, а также захват заложников и нарушение прав человека. Кроме того, Трамп отметил, что все чаще отмечаются нападения на гражданских лиц, а также на армию и силы безопасности страны и на представителей миротворческой миссии ООН - МИНУСМА.
"США с 2012 года поддерживают силы МИНУСМА, в которые входят 12,3 тысячи человек. Эти силы принесли некоторую стабильность на север Мали. Но МИНУСМА стала наиболее опасной с точки зрения жертв миссией в истории ООН — до настоящего времени погибли уже более 140 миротворцев. По мере того как ситуация с безопасностью ухудшается, участники мирного процесса не добились прогресса в реализации политических задач, изложенных в соглашении 2015 года", - заявил Трамп.
Все это, по словам президента, побудило его ввести режим санкций, подписав соответствующий исполнительный указ.
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Все, кто, по мнению США, препятствуют миру в Мали, могут отныне оказаться в списке санкций, а их собственность в юрисдикции США будет заблокирована. Конкретных людей, против которых планируется ввести санкции, Трамп не назвал.
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Дональд ТрампСШАМалиВ мире
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