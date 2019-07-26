Трамп объявил режим санкций из-за ухудшения ситуации в Мали

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил режим санкций в связи с ухудшением ситуации в западноафриканском государстве Мали.

"Ситуация с безопасностью в Мали на протяжении последнего года постоянно ухудшалась", - говорится в уведомлении Трампа конгрессу.

По словам президента, мирное соглашение 2015 года постоянно нарушается, в центре и на юге страны расширяется деятельность террористов и торговля наркотиками, а также захват заложников и нарушение прав человека. Кроме того, Трамп отметил, что все чаще отмечаются нападения на гражданских лиц, а также на армию и силы безопасности страны и на представителей миротворческой миссии ООН - МИНУСМА.

"США с 2012 года поддерживают силы МИНУСМА, в которые входят 12,3 тысячи человек. Эти силы принесли некоторую стабильность на север Мали. Но МИНУСМА стала наиболее опасной с точки зрения жертв миссией в истории ООН — до настоящего времени погибли уже более 140 миротворцев. По мере того как ситуация с безопасностью ухудшается, участники мирного процесса не добились прогресса в реализации политических задач, изложенных в соглашении 2015 года", - заявил Трамп.

Все это, по словам президента, побудило его ввести режим санкций, подписав соответствующий исполнительный указ.