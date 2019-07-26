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РИА Новости

Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

Вчера, 23:39
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но заявил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут продать из-за этого другим странам.
"Это сложная ситуация. Они получают С-400... Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации (Барака) Обамы", - сказал он журналистам.
Трамп отметил, что США смогут "легко продать другим странам" истребители F-35, которые должна была получить Турция.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 08:28
"Абсолютно нерационально". США обратились к Турции с просьбой по С-400США просят Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400. Давление Вашингтона на Анкару будет продолжаться и дальше, считает политолог Владимир Шаповалов. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

Покупка Турцией комплексов С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Сделка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Зенитные ракетные комплексы C-400
Вчера, 16:24
Военный эксперт: C-400 уж точно не станут в Турции выставочными образцами Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, Анкара вновь проявляет стойкость своей позиции.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
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