Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но заявил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут продать из-за этого другим странам.

"Это сложная ситуация. Они получают С-400... Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации (Барака) Обамы", - сказал он журналистам.

Трамп отметил, что США смогут "легко продать другим странам" истребители F-35, которые должна была получить Турция.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте.

Покупка Турцией комплексов С-400

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.

Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Сделка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.