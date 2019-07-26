Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но заявил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут продать из-за этого другим странам.
"Это сложная ситуация. Они получают С-400... Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации (Барака) Обамы", - сказал он журналистам.
Трамп отметил, что США смогут "легко продать другим странам" истребители F-35, которые должна была получить Турция.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры в случае отказа США продать ей истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте.
Покупка Турцией комплексов С-400
Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Сделка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее, а взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Вчера, 16:24Военный эксперт: C-400 уж точно не станут в Турции выставочными образцами Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, Анкара вновь проявляет стойкость своей позиции.