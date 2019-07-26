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РИА Новости
Медиавойны

Клинцевич прокомментировал решение британского регулятора оштрафовать RT

Вчера, 22:57
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Соответствующие российские органы при желании могут найти тысячу нарушений у британских СМИ, в которых регулятор обвинил RT, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
"Штраф в 200 тысяч фунтов, наложенный британским медиарегулятором на российский международный канал RussiaToday, - это иезуитская​ попытка перекрыть нежелательную ​ для властей Великобритании информацию. Прямо заявить, что альтернативная​ точка зрения на мировые события для них неприемлема, - как говорится, кишка​ тонка. Поэтому и выбран вот такой обходной путь", - отметил Клинцевич.
Здание министерства иностранных дел России в Москве
Вчера, 17:13
В МИД засомневались в правомерности решения Ofcom о штрафе RT
Сенатор считает, что названная сумма штрафа не является для канала критичной. Но это, на его взгляд, "пробный шар". "Сейчас на слуху штраф в 5 миллиардов долларов, выставленный в США, правда, по другому поводу Facebook. Но что мешает британцам пойти по американскому пути?" - добавил он.

"Да, и у нас в стране далеко не все в восторге от той информации, которую вбрасывают на российский рынок британские СМИ – Русская служба BBC, "Рейтер".. Но мы воспринимаем ее как неизбежный атрибут XXI века, пытаясь, разумеется, свести к минимуму влияние британских СМИ", - сказал Клинцевич, отметив, что Россия действует при этом исключительно в рамках международного права.

"Думаю, что всем должно быть ясно: при желании наши соответствующие службы могут найти тысячу подобных нарушений у СМИ Великобритании, в которых британский регулятор обвинил российский канал. Неужели мы начнем состязаться и в этом, подменяя борьбу идей давлением на СМИ. Мяч, что называется, на британской стороне", - заключил политик.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 16:00
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Ofcom ожидает, что основные слушания в суде по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.
МИД России после этого заявил, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
Логотип телеканала RT
Вчера, 14:33
На RT идет охота. Что значат действия Ofcom против российского телеканалаТелеканал RT выразил возмущение штрафом со стороны британского медиарегулятора, назначенным до решения суда. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnikвице-президент Союза журналистов России и член исполкома МФЖ Тимур Шафир.
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МедиавойныМедиавойныRussia Today (телекомпания)Франц КлинцевичВеликобританияРоссияВ мире
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