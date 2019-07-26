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РИА Новости

В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера

Вчера, 22:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit. Об этом в интервью "Известиям" заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
По его мнению, инцидент в порту Измаил мог быть спланирован сотрудниками украинской Службы безопасности, оставшимися со времен администрации Порошенко. Новинский отметил, что назначенный Владимиром Зеленским врио главы СБУ Иван Баканов пока не обладает всей широтой полномочий. Полностью контролировать деятельность ведомства Баканов сможет лишь после того, как Рада проголосует за его кандидатуру.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
25 июля, 22:51
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
Как считает Новинский, причастность Порошенко к задержанию танкера объясняется его желанием помешать сближению Москвы и Киева, которое наметилось после вступления Зеленского в должность.
"Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Но захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами", — подчеркнул Новинский.
В четверг в порту Измаил СБУ задержала российский танкер Nika Spirit. Как утверждает Киев, ранее он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Сотрудники спецслужбы, военные прокуроры и пограничники провели на судне обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, а также допросили экипаж. Капитан танкера заявил о нарушениях во время обыска и подчеркнул, что сами моряки не сделали ничего противоправного. Экипаж судна вернулся в Россию.
Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Сергей Карпов в аэропорту Кишинева. 25 июля 2019
Вчера, 06:00
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
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Задержание российского танкера на УкраинеВадим НовинскийПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ждем, когда Порошенко отравят шаурмой и будут удивляться, кто это сделал.
26 июля, 23:26
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830001
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