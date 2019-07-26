В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit. Об этом в интервью Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit. Об этом в интервью "Известиям" заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

По его мнению, инцидент в порту Измаил мог быть спланирован сотрудниками украинской Службы безопасности, оставшимися со времен администрации Порошенко. Новинский отметил, что назначенный Владимиром Зеленским врио главы СБУ Иван Баканов пока не обладает всей широтой полномочий. Полностью контролировать деятельность ведомства Баканов сможет лишь после того, как Рада проголосует за его кандидатуру.

Как считает Новинский, причастность Порошенко к задержанию танкера объясняется его желанием помешать сближению Москвы и Киева, которое наметилось после вступления Зеленского в должность.

"Те действия, которые прошли с момента инаугурации президента Зеленского, давали почву для осторожного оптимизма, что отношения каким-то образом будут потихоньку налаживаться. Телефонный разговор между двумя лидерами усилил этот оптимизм. Но захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами", — подчеркнул Новинский.

В четверг в порту Измаил СБУ задержала российский танкер Nika Spirit. Как утверждает Киев, ранее он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.