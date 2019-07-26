Число раненных в секторе Газа палестинцев увеличилось до 56 человек

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях с израильской армией палестинцев в секторе Газа увеличилось до 56 человек, передает агентство Число пострадавших в столкновениях с израильской армией палестинцев в секторе Газа увеличилось до 56 человек, передает агентство САФА со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Палестины, полученное в его распоряжение.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

Согласно заявлению, среди пострадавших 38 получили ранения боевыми пулями на востоке анклава. Среди пострадавших три женщины и 22 ребенка. Также был нанесен ущерб карете скорой помощи.

Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 68-ю пятницу подряд. За это время, с 30 марта прошлого года, в стычках с израильтянами погибли 307 человек.