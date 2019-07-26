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РИА Новости

Число раненных в секторе Газа палестинцев увеличилось до 56 человек

Вчера, 22:35
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях с израильской армией палестинцев в секторе Газа увеличилось до 56 человек, передает агентство САФА со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Палестины, полученное в его распоряжение.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
Здание Министерства иностранных дел РФ
23 июля, 19:33
МИД призвал Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов
Согласно заявлению, среди пострадавших 38 получили ранения боевыми пулями на востоке анклава. Среди пострадавших три женщины и 22 ребенка. Также был нанесен ущерб карете скорой помощи.
Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 68-ю пятницу подряд. За это время, с 30 марта прошлого года, в стычках с израильтянами погибли 307 человек.
Израильтяне объясняют использование огнестрельного оружия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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