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РИА Новости

На севере Москвы в ДТП с автобусом пострадали два человека

Вчера, 22:31
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Напротив дома №60 на Дмитровском шоссе произошло столкновение автобуса 36 маршрута и легковой машины"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
24 июля, 17:46
В Москве два человека пострадали в ДТП с трамваем и автобусом
По его словам, в автобусе, по предварительным данным пострадали два человека, обстоятельства ДТП выясняются
Согласно информации пресс-службы столичной госавтоинспекции, столкнулись автобус и каршеринговый автомобиль, никто не госпитализирован.
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