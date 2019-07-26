На севере Москвы в ДТП с автобусом пострадали два человека

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Напротив дома №60 на Дмитровском шоссе произошло столкновение автобуса 36 маршрута и легковой машины"
По его словам, в автобусе, по предварительным данным пострадали два человека, обстоятельства ДТП выясняются
Согласно информации пресс-службы столичной госавтоинспекции, столкнулись автобус и каршеринговый автомобиль, никто не госпитализирован.