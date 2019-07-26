МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам

Зачем немецкие СМИ пугают Европу российским "неожиданным ударом" Сразу несколько изданий Германии написали, что Россия готовится к региональным войнам в Европе. Более того, побеждать будет, пугая Старый Свет угрозой ядерного взрыва. В общем, европейцам, а особенно немцам нужно срочно что-то делать.