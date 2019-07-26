МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Ранее посольство Германии в РФ прокомментировало в Twitter ход подготовки к региональным выборам в России, отметив, что "власти не допустили к ним многих оппозиционеров". Дипмиссия заявила, что "крайне обеспокоена" ситуацией.
"Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении МИД России в Twitter, адресованном посольству Германии в Москве и МИД ФРГ.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года предписывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.
20 июля, 14:00Зачем немецкие СМИ пугают Европу российским "неожиданным ударом"Сразу несколько изданий Германии написали, что Россия готовится к региональным войнам в Европе. Более того, побеждать будет, пугая Старый Свет угрозой ядерного взрыва. В общем, европейцам, а особенно немцам нужно срочно что-то делать.