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РИА Новости

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам

Вчера, 22:24
19999
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Ранее посольство Германии в РФ прокомментировало в Twitter ход подготовки к региональным выборам в России, отметив, что "власти не допустили к ним многих оппозиционеров". Дипмиссия заявила, что "крайне обеспокоена" ситуацией.
"Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении МИД России в Twitter, адресованном посольству Германии в Москве и МИД ФРГ.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года предписывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.
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Популярные комментарии
мужики наверно бабки потратили на этих оппозиционеров и ничего не получилось все пропало
26 июля, 22:31
Армен Манукян
120800027
Нормально, не ожидал, хорошо так на место поставили, а то уже надоела эта подчёркнутая вежливость от наших дипломатов. Вот так они лучше понимают: и не оскорбили, и место им своё указали.
26 июля, 23:19
Себекхотеп III
125000025
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