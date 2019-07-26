Командующего ядерными силами США обвинили в домогательствах к полковнику

ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия, сообщает Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия, сообщает Military.com

Хайтен — генерал ВВС и командующий Стратегическим командованием ВС США (СТРАТКОМ), которое объединяет стратегические ядерные силы, противоракетную оборону и космические силы. Президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов — второго по рангу военного чина страны.

Полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года после конференции в Калифорнии Хайтен вошел к ней в номер и сел на кровать. По ее словам, последовали приставания, СМИ описали их в физиологических подробностях. Полковник заявляет, что в других случаях подвергалась непристойным прикосновениям со стороны Хайтена.

Жалоба военнослужащей была рассмотрена, и в июне 2019 года ответственные лица решили не привлекать Хайтена к военному трибуналу. Неназванный представитель Пентагона заявил, что не нашел никаких подтверждений слов Сплетстосер, кроме того, что установил, что она действительно находилась рядом с Хайтеном в дни предполагаемых инцидентов. Пентагон учел также, что Хайтена тщательно охраняют, и никто из его охранников не видел, чтобы тот входил в номер подчиненной.