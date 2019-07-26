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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции

Вчера, 22:04
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© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Населенные пункты сирийских провинций Хама и Латакия подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Он отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хуайз, Калъат-Эль-Мудик провинции Хама и Сараф провинции Латакия", - сказал руководить Центра.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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