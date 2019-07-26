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РИА Новости

Осужденная в США россиянка Осипова не жалуется на условия содержания

Вчера, 22:02
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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл – РИА Новости. Россиянка Богдана Осипова, осужденная в США за похищение собственного ребенка, не жалуется на условия своего содержания, сообщает консульство РФ в Нью-Йорке.
Российские дипломаты 25 июля посетили россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову в тюрьме "Данбери". По данным консульства, Ярошенко сообщил о проведении американскими специалистами медицинского обследования в связи с имевшимися у него жалобами на состояние здоровья, отмечается в сообщении консульства в Twitter.
"Нельзя сказать, что состояние здоровья Ярошенко прекрасно - оно стабильное. Они контролируют этот процесс после неоднократных просьб с его стороны, а также со стороны посольства и консульства. Но каких-то просьб нам в это посещение он не озвучивал", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского генконсульство в Нью-Йорке Алексей Топольский.
"Богдана Осипова на условия своего содержания под стражей не жаловалась. Согласно имеющейся информации, администрация тюрьмы разрешила ей поговорить с детьми по видеосвязи", - сказано в сообщении консульства.
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Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.
Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили РИА Новости, что бывший муж предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.
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Богдана ОсиповаРоссияСШАВ мире
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