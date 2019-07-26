СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы в ЛНР

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок к временно оккупированным районам Луганской области и в обратном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.