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РИА Новости

СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы в ЛНР

Вчера, 21:58
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок к временно оккупированным районам Луганской области и в обратном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По версии СБУ, транспортный маршрут пролегал через территорию РФ. В качестве диспетчеров автобусных рейсов работали жители Харькова, у них провели обыски. Два человека помещены под стражу.
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Служба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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