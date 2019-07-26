В Донецке заявили, что украинские силовики в пятницу дважды обтреляли ДНР

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики дважды в пятницу обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Новое перемирие в Донбассе вступило в силу с полуночи 21 июля. Спустя неделю управление Народной милиции ДНР заявило о 13 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru

Минские соглашения Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru

"Сегодня с 7.30 до 17.40 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь из минометов по территории республики. Одна мина калибром 82 миллиметра была выпущена по окраинам города Донецка, еще один обстрел был зафиксирован на юге республики. Выпущена одна мина калибром 120 миллиметров в районе населенного пункта Коминтерново", - сказал представитель ведомства.