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РИА Новости

В Донецке заявили, что украинские силовики в пятницу дважды обтреляли ДНР

Вчера, 21:58
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики дважды в пятницу обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из минометов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Новое перемирие в Донбассе вступило в силу с полуночи 21 июля. Спустя неделю управление Народной милиции ДНР заявило о 13 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Сегодня с 7.30 до 17.40 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь из минометов по территории республики. Одна мина калибром 82 миллиметра была выпущена по окраинам города Донецка, еще один обстрел был зафиксирован на юге республики. Выпущена одна мина калибром 120 миллиметров в районе населенного пункта Коминтерново", - сказал представитель ведомства.
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