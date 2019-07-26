США могут перестать признавать некоторых членов ВТО развивающимися странами

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. США могут перестать признавать статус некоторых экономик в ВТО как "развивающихся", если сочтут, что этот статус они носят незаслуженно, говорится в заявлении Белого дома в пятницу.

Такие действия Соединенные Штаты могут предпринять в течение трех месяцев, если не добьются реформирования подходов в рамках Всемирной Торговой Организации, отмечается в документе, распространенном пресс-службой ведомства.

"Если в течение 90 дней со дня публикации меморандума Офис торгового представителя США не увидит стабильного прогресса в направлении достижения изменений, указанных в секции 2 (ликвидация преференций Китая как развивающейся экономики в ВТО – ред.), офис должен… перестать соглашаться со статусом развивающихся стран в рамках ВТО любого члена ВТО, который с точки зрения США незаслуженно назвал себя развивающейся страной, в результате чего он незаконно получает привилегии от гибкости переговорных правил ВТО", - говорится в документе.