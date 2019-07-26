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РИА Новости

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Вчера, 21:51
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© Fotolia / Konstantin YolshinДевушка с книгой
Девушка с книгой
© Fotolia / Konstantin Yolshin
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинки запустили флешмоб в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают проституток.
Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
В ответ украинки начали массово выкладывать фотографии с хештегом #забулазапитатиуМарченка (забыла спросить у Марченко. – Прим. ред.). Многие отметили, что оценка внешнего вида женщин не входит в компетенцию чиновника.
"Господин Владислав Марченко вдруг стал законодателем моды. Люди жалуются, власть разводит руками", – написала Виктория Белая.
"Не ношу юбок. Практически совсем. Но сегодня такой день! Надела, потому что не могла не поддержать своих подруг", – отметила Елена Набокова.
Другие напомнили, что в современном мире женщины имеют право на самовыражение и мужчины не должны их в этом притеснять. Украинки также удивились, что власти, неоднократно заявлявшие о поддержке гендерного равенства, допускают такие высказывания.
"Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж – предел мечтаний любой женщины", – считает Natalia Soloviova.
"Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там еще. <…> Может мне сразу депортироваться из страны?" – спрашивает Анастасия Потапенко.
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нам надо меньше Украины в новостях.
26 июля, 22:12
НВНиколай Васильевич
18861207
Ну что пошла перепись "профессионалок".... Сейчас они все как один выложат свои фото и видео
26 июля, 22:07
ccurio
903710011
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