Посол Израиля показал президенту Северной Македонии стойку на руке

БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Посол Израиля в Северной Македонии Дан Орьян в ходе встречи с президентом страны Стево Пендаровски исполнил стойку на одной руке, о чем Пендаровски рассказал в соцсетях.

Администрация северомакедонского президента сообщила в пятницу, что тот провел встречу c главой диппредставительства Израиля, на которой стороны согласились, что строят результативные экономические отношения и готовы их развивать в сферах безопасности, науки и новых технологий, сельского хозяйства, а также культуры и туризма. Но самая эффектная часть встречи не попала в официальное сообщение.

"Эта фотография – стойка на руке израильского посла Дана Орьяна - пусть станет мотивацией и еще одним доводом тому, что тренировки очень важны, а иногда и забавны", - подписал Пендаровски снимок в Facebook, на котором израильский дипломат в галстуке и без пиджака показывает стойку на левой руке в его кабинете.

Фотография с подписью за час собрали тысячу лайков.