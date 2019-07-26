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РИА Новости

Посол Израиля показал президенту Северной Македонии стойку на руке

Вчера, 21:43
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БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Посол Израиля в Северной Македонии Дан Орьян в ходе встречи с президентом страны Стево Пендаровски исполнил стойку на одной руке, о чем Пендаровски рассказал в соцсетях.
Администрация северомакедонского президента сообщила в пятницу, что тот провел встречу c главой диппредставительства Израиля, на которой стороны согласились, что строят результативные экономические отношения и готовы их развивать в сферах безопасности, науки и новых технологий, сельского хозяйства, а также культуры и туризма. Но самая эффектная часть встречи не попала в официальное сообщение.
"Эта фотография – стойка на руке израильского посла Дана Орьяна - пусть станет мотивацией и еще одним доводом тому, что тренировки очень важны, а иногда и забавны", - подписал Пендаровски снимок в Facebook, на котором израильский дипломат в галстуке и без пиджака показывает стойку на левой руке в его кабинете.
Фотография с подписью за час собрали тысячу лайков.
Выдвиженец правящего Социал-демократического союза во главе с премьером Зораном Заевым - Стево Пендаровски - победил во втором туре президентских выборов 5 мая 2019 года. Это была его первая официальная встреча с послом Израиля.
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Северная МакедонияИзраильВ мире
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