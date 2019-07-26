США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников

"Правительство Кубы занимается эксплуатацией и принуждением к труду, зарабатывая деньги на своих гражданах, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом. Чтобы ответить на это притеснение работников, госдепартамент наложил визовые ограничения на некоторых кубинских официальных лиц и других людей, ответственных за эти принудительные действия", - говорится в письменном заявлении министра.