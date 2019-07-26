Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T21:40Z
https://ria.ru/20190726/1556925060.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1036x0_80_0_0_0f82e5b800827ea3da04d42ec0f7f4f3.jpg
РИА Новости

США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников

Вчера, 21:40
192
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы за предполагаемые притеснения кубинских медицинских работников за рубежом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Правительство Кубы занимается эксплуатацией и принуждением к труду, зарабатывая деньги на своих гражданах, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом. Чтобы ответить на это притеснение работников, госдепартамент наложил визовые ограничения на некоторых кубинских официальных лиц и других людей, ответственных за эти принудительные действия", - говорится в письменном заявлении министра.
США считают, что кубинские власти заставляют медиков работать долгое время подряд, селят их в "небезопасных районах" и вынуждают "продвигать политическую повестку дня кубинского режима", уточнил Помпео.
Визовые ограничения могут включать близких членов семьи подпавших под санкции чиновников, добавил госсекретарь.
Комментарием правительства Кубы РИА Новости не располагает.
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
25 июля, 12:18
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
220002
Обсудить 0
Государственный департамент СШАКубаСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков
Сафронков оценил международное взаимодействие в афганском урегулировании
РИА
Новости
Белый дом в Вашингтоне
США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая и ряда других стран
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил режим санкций из-за ухудшения ситуации в Мали
Белый дом в Вашингтоне
США могут перестать признавать некоторых членов ВТО развивающимися странами
Лента
новостей
Генерал Джон Хайтен
Командующего ядерными силами США обвинили в домогательствах к полковнику
Посол Израиля показал президенту Северной Македонии стойку на руке
Молдавия намерена добиваться от России скидки на газ
Лесной пожар
Лесным ведомствам поручили нарастить силы для тушения пожаров в Сибири
Осужденная в США россиянка Осипова не жалуется на условия содержания
СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы в ЛНР
Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019
Россия и Турция обсудили совместный выпуск SSJ100 и МС-21
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Трамп считает, что Джонсон будет отличным премьером Великобритании
Президент США Дональд Трамп
Трамп потребовал реформировать ВТО
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
ЦИК Украины нашел нарушения у партии Саакашвили
Стена на границе Мексики и США
Трамп назвал решение ВС по строительству стены на границе большой победой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
07:59В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента новостейМолния