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РИА Новости

Сафронков оценил международное взаимодействие в афганском урегулировании

Вчера, 21:39
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© AFP 2019 / Jewel SamadЗаместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков
© AFP 2019 / Jewel Samad
ООН, 26 июл – РИА Новости. Москва считает, что не стоит превращать международное взаимодействие по урегулированию конфликта в Афганистане в "ярмарку тщеславия" и предмет политической конкуренции, заявил, выступая на заседании СБ ООН, зампостпреда России при Организации Владимир Сафронков.
По его словам, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в Афганистане, все же заметно "открывающееся окно возможностей для мирного урегулирования и национального примирения с участием широких общественно-политических кругов страны".
"На данном этапе вокруг урегулирования регионального конфликта в Афганистане формируется международное взаимодействие. Считаем это шагом в правильном направлении", - сказал Сафронков.
"Убеждены: не стоит превращать этот процесс в ярмарку тщеславия и политической конкуренции", - добавил он.
По его словам, общая задача участников процесса – сохранение единого и неделимого, этнически разнообразного афганского государства.
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Владимир СафронковСовет Безопасности ООНАфганистанООНВ мире
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