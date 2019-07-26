Сафронков оценил международное взаимодействие в афганском урегулировании

ООН, 26 июл – РИА Новости. Москва считает, что не стоит превращать международное взаимодействие по урегулированию конфликта в Афганистане в "ярмарку тщеславия" и предмет политической конкуренции, заявил, выступая на заседании СБ ООН, зампостпреда России при Организации Владимир Сафронков.

По его словам, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в Афганистане, все же заметно "открывающееся окно возможностей для мирного урегулирования и национального примирения с участием широких общественно-политических кругов страны".

"На данном этапе вокруг урегулирования регионального конфликта в Афганистане формируется международное взаимодействие. Считаем это шагом в правильном направлении", - сказал Сафронков.

"Убеждены: не стоит превращать этот процесс в ярмарку тщеславия и политической конкуренции", - добавил он.