Россия и Турция обсудили совместный выпуск SSJ100 и МС-21

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают совместное производство вертолетов, а также лайнеров SSJ100 и МС-21, рассказал глава Минэнерго Александр Новак.
По его словам, речь идет не только о поставках вертолетов, но и о строительстве совместного завода по их производству. Совместное изготовление самолетов Superjet и МС-21 является перспективой, уточнил Новак.
Двадцать седьмого июля в Анталье прошла очередная встреча совместной межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в сфере торговли и экономики. Новак является ее сопредседателем.
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В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников сообщило, что Анкара будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35.
Ранее в Пентагоне заявили, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ракетные комплексы C-400.
Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.
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