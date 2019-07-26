Россия и Турция обсудили совместный выпуск SSJ100 и МС-21

Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают совместное производство вертолетов, а также лайнеров SSJ100 и МС-21, рассказал глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, речь идет не только о поставках вертолетов, но и о строительстве совместного завода по их производству. Совместное изготовление самолетов Superjet и МС-21 является перспективой, уточнил Новак.

Двадцать седьмого июля в Анталье прошла очередная встреча совместной межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в сфере торговли и экономики. Новак является ее сопредседателем.

В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников сообщило, что Анкара будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35.

Ранее в Пентагоне заявили, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ракетные комплексы C-400.

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.