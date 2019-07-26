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РИА Новости

Россия и Турция обсудили совместный выпуск SSJ100 и МС-21

Вчера, 21:51
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоСопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019
Сопредседатели российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак и Рухсар Пекджан во время встречи. 26 июля 2019
© РИА Новости / Алена Палажченко
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают совместное производство вертолетов, а также лайнеров SSJ100 и МС-21, рассказал глава Минэнерго Александр Новак.
По его словам, речь идет не только о поставках вертолетов, но и о строительстве совместного завода по их производству. Совместное изготовление самолетов Superjet и МС-21 является перспективой, уточнил Новак.
Двадцать седьмого июля в Анталье прошла очередная встреча совместной межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в сфере торговли и экономики. Новак является ее сопредседателем.
Вид на порт в Анталье
Вчера, 12:06
Россия и Турция обсудили транспортные проблемы
В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников сообщило, что Анкара будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35.
Ранее в Пентагоне заявили, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ракетные комплексы C-400.
Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля. После этого глава республики назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире.
Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть покроет российский кредит.
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
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МС-21Sukhoi SuperjetАлександр НовакТурцияРоссияЭкономика
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