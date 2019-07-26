В ЦОДД рассказали о возможных пробках в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Затруднений на дорогах на въезде в Москву в воскресенье не ожидается, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Особых затруднений ни сегодня, ни в воскресенье не ожидаем", - рассказали в пресс-службе.
Ранее ЦОДД написал на своей странице в Twitter, что в пятницу в Москве как всегда ожидаются пробки в вечерний час пик. Рекомендуется выезжать или до 15 часов, или после 20.00.
В пресс-службе уточнили, что в вечерний час пик возможны затруднения в местах, где ведут масштабные ремонтные работы.
"В центре на Новоарбатском мосте и Смоленской улице, на МКАД - на внутренней стороне в районе 32 км и на внешней - в районе 3 км",- добавили в пресс-службе.