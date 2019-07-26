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РИА Новости

Лесным ведомствам поручили нарастить силы для тушения пожаров в Сибири

Вчера, 21:26
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© РИА Новости / Павел ЛьвовЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Павел Львов
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральный штаб по тушению поручил лесным ведомствам Иркутской области и Красноярского края быстро нарастить силы для ликвидации лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
Лесные пожары полыхают в России на площади 163 тысячи гектаров, из них 135 тысяч гектаров (83%) - в Иркутской области и 23 тысячи гектаров (14%) - в Красноярском крае, по данным на начало пятницы.
"Федеральный штаб поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области обеспечить оперативное наращивание сил и средств на ликвидацию лесных пожаров в соответствии с ранее утвержденными региональными сводными планами по тушению пожаров и привлечением межрегиональных лесопожарных сил", - сообщают в пресс-службе.
Было поручено уточнить площадь лесных пожаров в зонах контроля и передать эти сведения в региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям. "В настоящее время на территории края ведутся работы по тушению пожаров в зоне контроля, в МЧС России направлен запрос о выделении самолета-амфибии Бе-200 для тушения таких труднодоступных лесных пожаров. Приступили к тушению пожаров в зоне контроля и в Иркутской области", - говорится в сообщении.
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