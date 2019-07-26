Лесным ведомствам поручили нарастить силы для тушения пожаров в Сибири

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральный штаб по тушению поручил лесным ведомствам Иркутской области и Красноярского края быстро нарастить силы для ликвидации лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Лесные пожары полыхают в России на площади 163 тысячи гектаров, из них 135 тысяч гектаров (83%) - в Иркутской области и 23 тысячи гектаров (14%) - в Красноярском крае, по данным на начало пятницы.

"Федеральный штаб поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области обеспечить оперативное наращивание сил и средств на ликвидацию лесных пожаров в соответствии с ранее утвержденными региональными сводными планами по тушению пожаров и привлечением межрегиональных лесопожарных сил", - сообщают в пресс-службе.