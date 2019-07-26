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РИА Новости

Трамп потребовал реформировать ВТО

Вчера, 21:25
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Претензии американского лидера касаются несправедливого, по его мнению, предоставления богатым странам статуса развивающихся.
"Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима. Такое пренебрежение к соблюдению правил ВТО, включая возможное игнорирование любых будущих правил, не может оставаться без внимания", — говорится в президентском меморандуме.
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В документе подчеркивается, что семь из десяти самых богатых экономик мира в настоящее время претендуют на статус развивающихся стран. Среди них Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.
"Китай наиболее ярко иллюстрирует это. Со времени вступления в ВТО в 2001 году Китай продолжал настаивать на том, что он является развивающейся страной... Соединенные Штаты никогда не принимали претензию Китая на статус развивающейся страны, и практически каждый текущий экономический показатель опровергает претензии Китая", — следует из меморандума.
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Кроме того, Вашингтон намерен не признавать некоторые экономики развивающимися, если американские власти сочтут этот статус незаслуженным.
Президент США подчеркнул, что "Всемирная торговая организация остро нуждается в реформе", и без этого "не сможет удовлетворить потребности работников и предприятий".
"Необходимость реформирования международных экономических институтов является не просто проблемой для Соединенных Штатов, но и для всех стран, которые участвуют в мировом рынке. Что касается ВТО, то нет надежды на прогресс в решении этой проблемы, пока самые передовые страны мира не будут готовы взять на себя все обязательства, связанные с членством в ВТО", — отметил Трамп.
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Дональд ТрампВсемирная торговая организацияКитайСШАЭкономика
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