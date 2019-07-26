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РИА Новости

РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Тополь"

Вчера, 21:02
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М"
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провел учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать шестого июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - говорится в сообщении.
Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме, добавили в Минобороны.
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
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Ракетные войска стратегического назначенияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Для баллистической ракеты с таким названием все испытания проведены были еще при СССР, так же, как и для С-400, где принципиально новое, ВВП?
26 июля, 22:35
ivstlngrd
302009
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