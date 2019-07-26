РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Тополь"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провел учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать шестого июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - говорится в сообщении.
Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме, добавили в Минобороны.
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