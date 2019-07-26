РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты "Тополь"

"Двадцать шестого июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - говорится в сообщении.