В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.

"В дежурную часть отдела полиции "Гвардейский" 25 июля поступило сообщение от жительницы Казани, по словам которой на улице Назипа Жиганова возле ипподрома на проезжей части сидит малолетний ребенок, родителей нет", — сказал собеседник агентства.

Прибывшие полицейские осмотрели ребенка и передали его врачам скорой помощи.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать родителей девочки. По словам 28-летнего отца ребенка, он поссорился с супругой и посадил дочку на обочину дороги. Мужчина подумал, что жена заберет ее и вернется домой. Однако женщина оставила девочку и ушла.