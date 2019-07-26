МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.
"Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли. Во всяком случае, именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии", — заявили в министерстве.
В МИД отметили, что обвинения выдвигаются в "пресловутом стиле "highly likely".
"Поскольку целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу (иначе бы он велся по другим каналам), комментировать смысла мы не видим", — заключили на Смоленской площади.
Накануне МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего Зайцева. В Вене полагают, что он склонил к выдаче государственной и военной тайны 70-летнего отставного австрийского полковника.
Отмечается, что разработку россиянина вела не австрийская, а зарубежная спецслужба.
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