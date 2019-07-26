МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом

"Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике, который мы с австрийскими партнерами — в нашем понимании — закрыли. Во всяком случае, именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии", — заявили в министерстве.