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РИА Новости

Молдавия намерена добиваться от России скидки на газ

Вчера, 20:38
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон надеется добиться скидки на российский газ в 25-30%, учитывая, что республика является наблюдателем при ЕАЭС.
Президент Молдавии 17 июля обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Он также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
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"Молдавии нужна скидка в 25-30% на текущие поставки газа, иначе нам придется повышать тарифы. С учетом того, что Молдавия является наблюдателем при ЕАЭС, моя задача убедить, чтобы нам дали скидку", - сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.
По его словам, ситуация осложняется тем, что после 1 января 2020 года РФ может прекратить транзит газа через Украину. "Если транзит будет, то нам нужно договариваться о цене газа на следующий год и обговаривать условия транзита. Если транзита не будет, то нам сложно рассчитывать на реверс, поскольку это технически непростой процесс", - отметил Додон.
Он сообщил, что руководство госпредприятия Moldovagaz сейчас вместе со специалистами рассматривает возможные выходы из ситуации на случай прекращения транзита.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году и ежегодно продлевается. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Будущее транзита пока не ясно. Молдавия и Приднестровье в этом контексте наиболее уязвимы, т.к. на сегодняшний день они полностью зависят от российского газа, говорил РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

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Игорь ДодонМолдавияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Додон в своей стране никто. Все остальные кроме него яро выступают против России. Предлагаю дать лично квартире Додона скидку 25%) Но и то, надо это выносить на референдум.)
26 июля, 20:42
Alexandr Alex
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