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РИА Новости

Волкер посетил зону военной операции в Донбассе

Вчера, 20:37
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Волкер прибыл в Киев в четверг. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом ситуацию в Донбассе.
"Во время визита господин Волкер и временно поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор встретился с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сырским. Также делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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