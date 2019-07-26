Волкер посетил зону военной операции в Донбассе

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.

Волкер прибыл в Киев в четверг. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Волкером и постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондландом ситуацию в Донбассе.