В Сочи в районе обрушившегося участка дороги ввели режим ЧС

СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен на участке автодороги, обрушившемся после оползня в Сочи, а также в районе происшествия, сообщает дорожное управление "Черноморье".

В четверг вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло реки. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, и разрушился участок проезжей части более 10 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Ночью дорожные службы следили за состоянием дороги, на которойф был закрыт проезд. На объекте введен режим ЧС.

"В настоящее время определены ключевые факторы, приведшие к разрушению участка федеральной дороги. На объекте введен режим функционирования чрезвычайной ситуации объектового уровня (приказ ФКУ Упрдор "Черноморье"). Идет подготовка первоочерёдных мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего размыва и ликвидацию последствий паводка и оползня", - говорится в сообщении.

Сроки окончания работ на месте ЧС еще уточняются, так как в результате паводка и схода оползневых масс в русло реки Псахе пострадала не только дорога, но и идущая параллельно теплотрасса, а также кабельные линии связи, которые тоже потребуют восстановления. Власти Сочи также ввели режим ЧС.

"Глава города подписал постановление о введении режима ЧС на территории в районе схода оползня", - подтвердил РИА Новости представитель администрации курорта.