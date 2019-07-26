Депутат прокомментировал штраф британского регулятора к RT

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Штраф британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT говорит об отсутствии свободы и наличии цензуры на Западе, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Ofcom ожидает, что основные слушания в суде по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.

МИД РФ после этого заявило, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.

"Это не первая санкция, которая в адрес RT придумывается и выдвигается. И, вне всякого сомнения, это еще раз подчеркивает, что говорить о некоем свободном информационном пространстве на Западе не представляется никакой возможности. Это пространство достаточно жестко регулируется, говорить о его внецензурности не приходится также", - сказал РИА Новости Новиков.

По мнению парламентария, штраф Ofcom в отношении RT- это лишь один из элементов, направленный на попытки удушения России, которые будут продолжаться.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что штраф, выписанный телеканалу, оказался "гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию".