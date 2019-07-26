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РИА Новости

Главы МИД стран БРИКС выразили озабоченность ситуацией в Персидском заливе

Вчера, 20:19
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
© РИА Новости / POOL
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС выразили озабоченность ситуацией в Персидском заливе и призвали решать все вопросы мирным, дипломатическим путем, говорится в совместном заявлении.
"Министры выразили беспокойство эскалацией напряженности в Персидском заливе и призвали к мирному решению путем диалога и дипломатии", - говорится в совместном заявлении министров, принятом по итогам заседания в Рио-де-Жанейро.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
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Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Персидский заливБРИКССергей ЛавровМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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