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РИА Новости

Путин ужесточил требования к кассам при продаже маркированных товаров

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Кассир в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), которая используется при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
При расчетах за такие товары необходимо будет использовать ККТ, которая обеспечит возможность формирования данных о товарах в виде запросов о коде маркировки и уведомлений об их реализации, а также передачу таких данных оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных.
Однако данная обязанность не будет распространяться на кассовые аппараты, которые применяются в отдаленных от сетей связи местностях, а также на территориях военных объектов, объектов органов ФСБ, ФСО или органов внешней разведки. Проверку достоверности кодов маркировки здесь будет осуществляться с использованием ККТ, содержащей фискальный накопитель, обеспечивающий самостоятельную проверку достоверности кодов маркировки, в случае если код маркировки содержит код проверки, который может быть проверен таким накопителем с использованием ключа проверки кода.
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Сейчас предусмотрена возможность проведения расчетов без применения ККТ для организаций и ИП, осуществляющих продажу газет и журналов, торговлю на розничных рынках, ярмарках, выставочных комплексах, разносную торговлю (в том числе в поездах и самолетах). Законопроектом предлагается не распространять эту норму на те организации и ИП, которые осуществляют расчеты за товары, подлежащие маркировке средствами идентификации.
Закон должен вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений для которых установлены иные сроки.
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