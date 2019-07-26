Лавров обсудил с китайским коллегой обстановку на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД стран БРИКС обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию на Корейском полуострове, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая проблематику взаимодействия в БРИКС, обстановку на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, министры обсудили "пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и координации в мировых делах", отмечает министерство.
В пятницу КНДР заявила, что провела испытания новых "управляемых тактических ракет" в знак предупреждения. Накануне южнокорейские военные зафиксировали пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.