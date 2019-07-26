Лавров обсудил с китайским коллегой обстановку на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях встречи глав МИД стран БРИКС обсудил с китайским коллегой Ван И ситуацию на Корейском полуострове, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, сообщил МИД РФ.