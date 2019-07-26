Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России хормейстер Татьяна Анофриева. Об этом сообщается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.
"Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны", — говорится в сообщении.
Руководство хора назвало кончину Анофриевой большой утратой.
Информации о дате и месте прощания пока нет.
В начале июля состояние Анофриевой ухудшилось. Хормейстер попала в больницу, где пять дней провела в реанимации. В середине июля ее выписали.
Анофриева окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "дирижер хора". Одним из ее преподавателей был Виктор Попов, который пригласил выпускницу работать во Дворец пионеров, а в 1970-м при ее помощи создал детский хор.
"В последний раз к хору она вышла почти десять лет назад: на концерте, посвященном сорокалетию хора", — отмечается в публикации.