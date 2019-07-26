Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T20:06Z
https://ria.ru/20190726/1556923273.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155692/13/1556921329_0:0:520:294_1036x0_80_0_0_d1513bf7baa3d0832300c3887fb77feb.jpg
РИА Новости
Культура

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Вчера, 20:06
29317
© Фото : группа "Большой Детский Хор имени В.С. Попова" во ВКонтактеЗаслуженная артистка России, бывший хормейстер Большого детского хора им. В.С. Попова Татьяна Анофриева
Заслуженная артистка России, бывший хормейстер Большого детского хора им. В.С. Попова Татьяна Анофриева
© Фото : группа "Большой Детский Хор имени В.С. Попова" во ВКонтакте
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России хормейстер Татьяна Анофриева. Об этом сообщается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.
"Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны", — говорится в сообщении.
Руководство хора назвало кончину Анофриевой большой утратой.
Информации о дате и месте прощания пока нет.
В начале июля состояние Анофриевой ухудшилось. Хормейстер попала в больницу, где пять дней провела в реанимации. В середине июля ее выписали.
Анофриева окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "дирижер хора". Одним из ее преподавателей был Виктор Попов, который пригласил выпускницу работать во Дворец пионеров, а в 1970-м при ее помощи создал детский хор.
"В последний раз к хору она вышла почти десять лет назад: на концерте, посвященном сорокалетию хора", — отмечается в публикации.
832138418
Обсудить 3
КультураМосква
Рекомендуем
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
РИА
Новости
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Лента
новостей
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Кадр из мультсериала Три кота
Мультфильм "Три кота" набрал более полутора миллиардов просмотров в YouTube
Девушка с книгой
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Певица Анита Цой
Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой
Родители
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Лента новостейМолния